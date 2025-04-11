Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа завершилась в Санкт-Петербурге

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 64 0

Предметом переговоров президента РФ и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа был, в том числе, конфликт на Украине.

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась в Санкт-Петербурге

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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В Петербурге завершилась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Как сообщил корреспондент «Известий», переговоры продлились более четырех часов. Помимо прочего собеседники обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина и Уиткоффа может стать хорошей возможностью для российской стороны донести до Трампа свою позицию. И добавил, что по результатам переговоров, возможно, состоится разговор двух президентов. Он также подчеркнул, что детали встречи главы государства со спецпосланником США раскрываться не будут.

Кортеж спецпредставителя американского лидера прибыл к отелю «Гранд Европа» в Северной столице утром. Гостя сопровождал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, вместе они побывали на экскурсии в Исаакиевском соборе.

Путин и Уиткофф ведут диалог не впервые. Прошлый визит американца в Россию, в Москву, прошел 13 марта, и по итогам в эфире телеканала CBS News сообщалось о большом прогрессе в обсуждении украинского конфликта. На этот раз, как писал ранее 5-tv.ru, в Белом доме переговоры президента РФ и спецпосланника США назвали правильным шагом на пути к миру.

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