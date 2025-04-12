Самоубийства в бункере не было: ЦРУ рассекретило документы о поисках Гитлера

Один из бывших солдат СС утверждал, что лично встречал фюрера в Колумбии через десять лет после окончания войны.

В 2025 году, 30 апреля, исполнится 75 лет со дня самоубийства Адольфа Гитлера в бункере под рейхканцелярией в Берлине. Однако как сообщают журналисты The New York Post со ссылкой на рассекреченные документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, вплоть до 1955 года агенты разыскивали фюрера в Южной Америке.

В октябре 1945-го в одном из отчетов ЦРУ появилась информация, что Гитлер якобы перебрался в Аргентину, где жил под вымышленным именем. Предполагалось, что бывший лидер нацистской Германии скрывается в отеле города Ла-Фальда, семья хозяйки которого разделяла его идеологию, бывала в Германии, а также задолго до падения Третьего рейха начала жертвовать деньги националистической партии и готовиться к приему гостей в случае их «затруднительного положения».

Некий агент из управления в 1955-м получил от бывшего солдата СС Филиппа Ситроена данные о проживании Адольфа Гитлера в Колумбии. Более того, прислал доказательство в виде совместного фото, сделанного на пляже в Тунхе. На этом снимке рядом с Ситроеном стоял человек, похожий на беглого фюрера. Позже его поиски были прекращены ввиду отсутствия финансирования соответствующих операций. Гипотеза так и не нашла безусловного подтверждения.

«Филипп Ситроен отметил, что спустя десять лет после окончания войны союзники больше не могут преследовать Гитлера как военного преступника», — цитирует издание один из документов.

«Крысиные тропы» нацистов

Как известно, члены нацистской партии Германии действительно использовали «крысиные тропы», чтобы добраться стран Южной Америки и избежать преследования за свои преступления после окончания Великой Отечественной войны. Так, в 1960 году агенты израильского «Моссада» задержали в Аргентине одного из организаторов Холокоста Адольфа Эйхмана, в Иерусалиме его приговорили к смертной казни.

Врач СС Йозеф Менгеле, «ангел смерти» Освенцима, после поимки Эйхмана стал самым разыскиваемым нацистским преступником. Но благодаря «крысиным тропам» он успешно бежал, и оставался на свободе еще 35 лет, хотя несколько спецслужбы и отдельные энтузиасты были очень близки к его обнаружению. Менгеле перебрался в Бразилию, где утонул во время купания в 1979 году.

Спустя 80 лет после окончания войны, несмотря на историю и факты, в мире все еще есть сочувствующие идеям Гитлера. Только в марте, как сообщал 5-tv.ru, состоялось шествие в честь латышских легионеров СС в Риге. Люди, среди которых были и представители власти, привели на «мероприятие» детей.