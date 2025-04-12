Утром, днем и вечером: астролог назвала самые «озабоченные» знаки зодиака

Овны и Стрельцы являются самыми «озабоченными» среди остальных представителей зодиакального круга, рассказала астролог Индира Садыкова.

По ее словам, у родившихся под этими созвездиями людей слишком повышенное либидо, поэтому они при каждом удобном случае стремятся удовлетворить свои потребности.

«Они хотят близости всегда — утром, днем и вечером, когда им предложат. Место не имеет значения: хоть в лифте, хоть в кинотеатре, хоть в подъезде. И самое главное, что их застукали, это вызывает у них прилив адреналина», — цитирует эксперта издание 7Дней.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему люди испытывают сексуальное влечение к экс-партнерам. По мнению сексопатолога Тодда Бараца, это вполне нормально.

После расставания эмоциональная связь между бывшими возлюбленными не исчезает мгновенно. Напротив, еще какое-то время она заставляет нас думать об экс-любовнике и что-то чувствовать к нему. Как выкинуть из головы бывшего партнера — читайте в нашем материале.