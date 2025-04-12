В Таиланде с горящего судна спасли 26 человек

У берегов Таиланда загорелось туристическое судно, предназначенное для дайвинга. На борту в момент инцидента находились 16 пассажиров и 10 членов экипажа. Об этом 12 апреля сообщила газета Naewna.

Пожар начался во время движения. Люди успели среагировать: все оперативно пересели в спасательную шлюпку. Кроме того, сигнал бедствия заметило проходящее мимо судно — оно и подобрало пассажиров.

Пострадавших нет. Причины возгорания пока не известны.

Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания россиянки Анастасии, которая рассказала, как чувствует себя после взрыва экскурсионного катера, следовавшего к острову Пхи-Пхи в провинции Пхукет. На борту в тот момент находились 34 туриста. Катер загорелся неподалеку от острова Майтон.

Анастасия рассказала, что находилась на катере вместе со своим мужем. Пламя полностью уничтожило их личные вещи — дорогостоящие телефоны и одежду. Женщина получила тяжелые ожоги, ей помогали врачи.

Также 5-tv.ru рассказывал, что туристический автобус перевернулся на юге Таиланда.