В Таиланде с горящего судна спасли 26 человек

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Причины пожара на корабле не уточняются.

В Таиланде 26 человек спасли с горящего туристического теплохода

Фото: www.globallookpress.com/Rachen Sageamsak

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У берегов Таиланда загорелось туристическое судно, предназначенное для дайвинга. На борту в момент инцидента находились 16 пассажиров и 10 членов экипажа. Об этом 12 апреля сообщила газета Naewna.

Пожар начался во время движения. Люди успели среагировать: все оперативно пересели в спасательную шлюпку. Кроме того, сигнал бедствия заметило проходящее мимо судно — оно и подобрало пассажиров.

Пострадавших нет. Причины возгорания пока не известны.

Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания россиянки Анастасии, которая рассказала, как чувствует себя после взрыва экскурсионного катера, следовавшего к острову Пхи-Пхи в провинции Пхукет. На борту в тот момент находились 34 туриста. Катер загорелся неподалеку от острова Майтон.

Анастасия рассказала, что находилась на катере вместе со своим мужем. Пламя полностью уничтожило их личные вещи — дорогостоящие телефоны и одежду. Женщина получила тяжелые ожоги, ей помогали врачи.

Также 5-tv.ru рассказывал, что туристический автобус перевернулся на юге Таиланда.

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