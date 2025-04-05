Пострадавшая при взрыве катера в Таиланде россиянка показала сожженное тело

Россиянка по имени Анастасия рассказала о своем самочувствии после взрыва катера, который шел по экскурсионному маршруту к острову Пхи-Пхи в провинции Пхукет. Всего на борту лодки было 34 туриста.

Судно взорвалось и загорелось неподалеку от острова Майтон. Предположительно, авария произошла из-за поломки, которую экипаж безуспешно пытался устранить.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Анастасия отметила, что в момент ЧП находилась на прогулочном катере с мужем. Супруги лишились из-за огня дорогих телефонов и одежды. Пламя нанесло женщине серьезные раны, у нее многочисленные ожоги.

Практически весь свой отпуск она провела в больничной палате. Анастасия также связалась с туроператором, чтобы добиться компенсации, ей пообещали обратную связь и возмещение ущерба.

Анастасии не повезло оказаться на катере, а не на пляже, в момент взрыва. Фото: ИЗВЕСТИЯ

«Пострадала я очень сильно, я находилась именно в момент взрыва на борту. У меня очень пострадала спина, задняя часть рук, немного ноги и ягодицы. В общем-то, просто никто об этом не сообщает, туристы не пострадали, я пострадала очень сильно. Я весь свой отдых в дальнейшем провожу в госпитале и в номере, потому что у меня все болит», — сказала россиянка.

Когда катер вспыхнул, большинство отдыхающих купались в море, но некоторые из них, а также члены экипажа судна были на борту. Травмы и ранения, а также ожоги получили семь человек, их доставили в ближайшее медучреждение, остальные вернулись в свои отели. Сотрудники российского посольства в Бангкоке заявили, что следят за состоянием пострадавших.

Ранее, писал 5-tv.ru, более 100 человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Малайзии.