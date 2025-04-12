Президент Венесуэлы Мадуро приедет в Россию на 9 Мая

Лидер южноамериканской страны уже посещал Москву.
Фото: www.globallookpress.com/Andres Gonzalez
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается посетить Россию на 9 Мая. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем на полях Анталийского дипломатического форума.
«Мы ценим, что президент Мадуро будет с нами на День Победы», — сказал Лавров.
Подробности поездки пока не раскрываются.
Мадуро ранее уже бывал в Москве в памятные даты и не раз подчеркивал союзнические отношения с Россией.
Ранее 5-tv.ru писал, что президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пригласили в Россию на празднование 80-летия Победы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров в Алма-Ате.
Он также отметил, что в ближайшее время запланированы дополнительные встречи на высшем уровне — между президентами, премьерами и парламентариями двух стран. По словам Лаврова, это отражает высокий темп сотрудничества между Россией и Казахстаном в самых разных сферах.
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