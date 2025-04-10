Лавров: президента Казахстана Токаева ждут в России на 9 Мая

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ждут в России на праздновании 80-летия Победы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах в Алма-Ате.

«Год особый, юбилейный во многих отношениях. Ждем Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, президента Республики Казахстан, на торжества по случаю 80-летия нашей общей Победы», — сказал министр иностранных дел.

Также Лавров добавил, что предстоят дополнительные контакты между главами двух государств, председателями правительств и парламентов. Это показывает, как активно сотрудничают Россия и Казахстан во всех областях.

«Очередным подтверждением наращивания двусторонних связей является предстоящее учреждение нашего генерального консульства в Актау (город на западе Казахстана. — Прим. ред.)», — заметил глава МИД РФ.

Лавров уверен, что данное консульство даст дополнительные возможности для развития отношений уже между отдельными регионами наших стран.

Кроме того, министр иностранных дел поблагодарил Казахстан за гостеприимство, которое было оказано нашим дипломатам в эти дни. Он заметил, что принимающая сторона подготовила не только двусторонние переговоры, но и встречу министров в формате Центральная Азия и Россия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров пошутил в начале переговоров с главой МИД Казахстана.