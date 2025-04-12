Российские синхронистки победили на Кубке мира в Египте

Российские спортсменки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали победителями в технической программе второго этапа Кубка мира по синхронному плаванию, который прошел в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Дорошко и Гайдай продемонстрировали сложную программу, опередив украинский дуэт Дарью Мошинскую и Анастасию Шмонину на 6,44 балла, а также канадок Одри Ламот и Чимену Ортис Монтано, обогнав их на 11,76 балла.

Другая российская пара — 18-летние Анастасия Сидорина и Вероника Соколова — финишировали на десятой позиции. Для Дорошко и Гайдай турнир завершен, а Сидорина с Соколовой еще предстоит исполнить произвольную программу.

Вторую медаль для России принесла группа юниорок. Самой старшей в команде была 17-летняя Елизавета Бренер, а самой молодой — 15-летняя Полина Чибисова. Российские спортсменки взяли бронзу.

В субботу участники турнира продолжат соревнования: дуэты будут соревноваться в произвольной программе, а команды — в технической.

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