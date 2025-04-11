Овечкину подарили золотую клюшку в честь установления мирового рекорда

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Российский хоккеист впервые вышел на лед после своего триумфа.

Фото, видео: Reuters/Geoff Burke; 5-tv.ru

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Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые вышел на лед после своего триумфа. После игры прошла церемония чествования российского хоккеиста. Ему вручили золотую клюшку и премиальные часы. Рядом с ним на льду были его близкие, которые тоже не остались без подарков.

Матери хоккеиста вручили часы, а супруге драгоценные украшения. Сыновья Овечкина получили маленькие копии клюшек. В Вашингтоне хозяева принимали Каролину. Основное внимание было приковано не к матчу, а к российскому хоккеисту.

«8» — знаковая цифра для болельщиков Александра Овечкина. Именно под этим номером выступает капитан столичных уже больше 20 лет. Игру приходят смотреть целыми семьями.

«У моего мужа были билеты на игры „Кэпиталз“ на протяжении 50 лет. Я была поклонницей этого вида спорта с того самого дня, как Овечкин приехал в наш город. Я часто водила на матчи своих маленьких детей, чтобы посмотреть на него. Наблюдать за ним все эти годы было настоящим счастьем», — говорит болельщица «Вашингтон Кэпиталз» Джоанна.

«С того момента, как он появился здесь, он изменил хоккей во всем регионе. В Северной Вирджинии, Мэриленде и Округе Колумбия, теперь тут есть еще три-четыре катка в округе. Он в некотором роде изменил траекторию развития молодежного хоккея в округе», — говорит болельщик «Вашингтон Кэпиталз» Эрик.

Александр Овечкин в этом сезоне может побить еще один рекорд — по количеству голов, которые были забиты игроком старше 39 лет. Пока лучший результат у Горди Хоу — 44 забитые шайбы. Эту планку никому не удается преодолеть больше полувека. На счету Овечкина в этом сезоне уже 42 точных попадания в ворота.

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