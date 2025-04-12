Повар с ножом напал на студента в суши-баре Тихвина

В городе Тихвине Ленинградской области 17-летний студент чуть не стал жертвой повара местного суши-бара, который набросился на него с ножом. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Студент техникума имени Лебедева, обучающийся на сварщика, после практики решил вместе с друзьями отдохнуть и перекусить в находившемся неподалеку суши-баре.

Сотрудник заведения, увидев, что юноша одет в пыльную рабочую одежду, сделал ему замечание в грубой форме. Молодой человек сел за барную стойку, пропустив комментарий мимо ушей, чем, вероятно, и спровоцировал в свой адрес дальнейшие оскорбления. Не став терпеть брань, студент ответил обидчику в той же форме. Словесная перепалка продолжилась.

В какой-то момент на шум из помещения для персонала вышел повар с ножом в руках, который, недолго думая, ударил парня в область брюшной полости.

Последствия нападения на юношу. 5-tv.ru

Молодому человеку удалось самостоятельно отбиться от нападавшего, выбежать из бара и обратиться за медицинской помощью.

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