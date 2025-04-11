Финал громкой истории: защитившего детей пенсионера-охранника оправдали по делу об убийстве

В Нижнем Новгороде вышел из колонии 70-летний пенсионер, попавший за решетку только потому, что работая сторожем в летнем лагере, встал на защиту детей. Драться пришлось с обезумевшим наркоманом. Он ударил его обрезком трубы по голове, а через пару часов хулигана нашли мертвым.

С точки зрения закона, охранник стал убийцей. Но даже сейчас, оказавшись на свободе, и дав первое эксклюзивное интервью корреспонденту «Известий» Денису Кулаге, он не понимает, как в той ситуации должен был поступить нормальный человек?

Пять лет строго режима заменили одним годом ограничения свободы и незамедлительно освободили из-под стражи. Таким оказался по-настоящему счастливый финал громкой истории из Нижнего Новгорода, где летом прошлого года судили 70-летнего охранника Павла Червякова. Пенсионер с металлической трубой в руках пытался обезвредить неадекватного посетителя детского лагеря. От полученных травм дебошир скончался.

«Все очень быстро происходило, что некогда было думать. Я не хотел убивать. Зачем мне это нужно было? У меня же на жизнь были другие планы», — подчеркнул Павел Червяков.

Тогда в действиях пенсионера суд усмотрел умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, в результате которого наступила смерть.

«Он молодец. В такой ситуации так любой настоящий мужчина поступил, мне кажется», — считает дочь подсудимого Ирина Червякова.

Потребовалось несколько месяцев, чтобы рассмотреть апелляционные жалобы и все-таки увидеть самооборону, пусть и со значительным превышением.

Точной статистики по результатам судебных дел, связанных с самообороной, нет. Но вот интересный отчет судебного департамента при Верховном суде России. Согласно этому документу, превышение самообороны, наряду с такими уголовными делами, как убийство в состоянии аффекта и по неосторожности в 2023 году рассматривались почти 1500 раз.

Осуждены 1285 человек, а оправданы лишь 29. В остальных случаях преследование прекращено по ряду оснований. Получается, доказать свое право на защиту, практически, невозможно

«В законодательстве России на самом деле нет каких-либо изъянов, которые ограничивали бы кого-то из нас в вопросах самообороны. Но судебная практика идет несколько по иному пути, потому что в каждом уголовном деле по такому факту скрупулезно разбирается и следствие, и суд», — пояснил адвокат Вадим Богатурия.

Еще одна громкая история произошла в Ростове-на-Дону. На скамье подсудимых оказался студент, который пытался утихомирить толпу дебоширов. Пьяная компания громила машины, завязалась драка, в результате которой одного из хулиганов госпитализировали. И народный мститель превратился в подсудимого, а пьяный вандал — в потерпевшего.

«Услышал из окна какие-то животные крики, матерные, очень громкие. И звуки ударов, как по металлу. Выглянул в окно и увидел, как трое незнакомых мне людей ломают самокаты. Далее они начинают ломать шлагбаум и бить машины», — говорит обвиняемый Владислав Свиридов.

Если бы эти хулиганы ворвались в квартиру Владислава, то согласно разъяснениям Верховного суда это автоматически считалось бы вынужденной самообороной. Никакого уголовного преследования в таком случае нет.

«Получается ты в момент, когда на тебя нападают, должен подумать, вооружен не вооружен, какой мотив, что он будет делать. И, конечно, в состоянии аффекта, обороняющийся, он не успевает подумать и начинает всеми способами защищаться. Это нормальный инстинкт, рефлекс, это самозащита», — отмечает депутат Госдумы Ярослав Нилов.

К 70 годам мужчина, ранее не имеющий проблем с законом, теперь обзавелся судимостью, и снова устроиться охранником уже будет намного проблематичнее.