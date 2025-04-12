В Мелитополе открыли бюст Юрию Гагарину

В Мелитополе торжественно открыли бюст первому космонавту планеты — Юрию Гагарину. Об этом сообщили администрация города сообщила в своем Telegram-канале.

На церемонию пришли губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, российский космонавт и Герой России Федор Юрчихин, представители местной власти, депутаты, военнослужащие и жители города.

Бюст Юрия Гагарина. Telegram/Администрация городского округа Мелитополь/MelitopolAdminn

Городской округ представляли глава Сергей Золотарев и его заместитель Никита Вебер. По словам Золотарева, установка памятника — не просто жест памяти, а способ напомнить о героизме, который вдохновляет новые поколения.

«Подвиг Гагарина всегда служил и продолжает служить источником вдохновения для множества людей во всем мире», — подчеркнул он.

Бюст гармонично вписался в городской облик и уже стал местом, куда приходят жители, чтобы отдать дань уважения первому космонавту.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов отрасли.