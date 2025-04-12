Путин поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов отрасли

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики

Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Глава государства выразил свою гордость трудом тех, кто посвятил жизнь покорению внеземного пространства.

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем космонавтики действующих работников и ветеранов отрасли. Об этом сообщили в Кремле.

«Поздравляю вас с Днем космонавтики — с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова — первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», — отметил президент.

Особые слова гордости Путин адресовал первому космонавту Юрию Гагарину и его подвигу, который «навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества».

Конечно, без внимания не остались и действующие сотрудники сферы, перед которым, обратил внимание президент, сегодня стоят сложнейшие задачи по укреплению потенциала страны в космической отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков сообщил о возможности разговора Путина и Трампа после встречи с Уиткоффом, которая состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля.

Как подчеркнул представитель президента подобные переговоры — это шанс донести до Трампа позицию России.

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