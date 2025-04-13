Белый дом обнародовал результаты медобследования Трампа

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Белый дом: вес Дональда Трампа — 101 килограмм

Раскрыты итоги медицинского обследования Трампа

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Проверку здоровья президент США прошел в 2024 году.

Белый дом опубликовал итоги медицинского обследования президента США Дональда Трампа — результаты появились в соцсети X.

В отчете указано: рост Трампа составляет 190 сантиметров, вес — 101 килограмм. Все ключевые системы организма, включая сердце, легкие и опорно-двигательный аппарат, функционируют стабильно.

Врачи также зафиксировали у политика дивертикулез и полип в кишечнике — их обнаружили во время колоноскопии. Кроме того, медики отметили небольшие кожные изменения, вызванные длительным пребыванием на солнце.

Несмотря на возраст, физическое и когнитивное состояние Трампа признано нормальным. По словам лечащего врача, он сохраняет высокую активность и находится в хорошей форме для выполнения обязанностей главы государства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что администрация американского лидера Дональда Трампа решила освободить смартфоны, компьютеры и другие электронные устройства от ответных пошлин, что может смягчить их влияние на потребителей. В частности, пошлины не будут взиматься с мобильных устройств, ноутбуков, жестких дисков, центральных процессоров и микросхем.

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