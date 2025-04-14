«Я не приеду»: Александр Серов проигнорировал свадьбу внебрачной дочери

Журналистка Надежда Тилер стала молодой мамой в результате мимолетного романа с артистом. Он по сей день не общается с дочкой, хотя суд признал его отцом почти 20 лет назад.

Народный артист РФ Александр Серов не приехал на свадьбу внебрачной дочери Кристин, которая живет в Германии. Об этом рассказала мама девушки, журналистка Надежда Тилер.

Как рассказывала сама Надежда, мимолетный роман между ней и певцом произошел в конце 1980-х, ей тогда было 24 года. Появившуюся после этого на свет девочку Серов не признал, хотя в 2006-м родство было доказано судом. Повзрослевшая Кристин теперь создает свою семью и на внимание отца даже не надеется.

В эфире программы федерального канала Надежда Тилер рассказала, что дочь готовилась к свадьбе почти год. Она встретила хорошего парня, с которым познакомилась в интернете, в паре царит любовь, они очень счастливы. Новоиспеченная теща очень рада за молодоженов, восторженно отзывается о зяте. Отмечали бракосочетание в Германии, но компанией русских переселенцев, так что шум и танцы до утра были гарантированы.

«Персонал был шокирован, они сказали, что такую свадьбу они еще не видели никогда!» — посмеялась Тилер.

По словам журналистки, денег на свадьбу у Серова дочь не просила. Жених и невеста сами оплатили свою свадьбу, отказавшись от помощи старших. Отец знал, что планируется торжество, однако никакого интереса к нему не проявил. Надежда Тилер все же решила позвонить ему и пригласить — вдруг проснутся родительские чувства.

«Я ему звонила, говорила об этом. Он сказал: „Я не приеду“. В своей, конечно, типичной форме» — заявила журналистка.

В обсуждение вмешалась гостья программы Елена Борщева и уточнила: «Послал сначала вас? Ну, просто в типичной форме Серова — сначала послать».

Тилер улыбнулась и подтвердила предположение. И добавила, что дочь не была удивлена отказом отца от встречи в такой важный день. Она, как оказалось, не знала о звонке матери Серову и не просила ее об этом — понимала, что бесполезно. Хотя, конечно, хотела, чтобы ее повел к алтарю именно он.

У Александра Серова неожиданно нашлась защитница в лице известной легкоатлетки Светланы Мастерковой. Спортсменка заявила, что Надежда Тилер виновата во всем, мол, именно она увезла дочь в Германию вскоре после рождения и не дала певцу стать хорошим отцом. На что получила закономерное замечание поэтессы Ирины Грибулиной — если человек сам не хочет быть родителем, его никто не заставит.

А вот живописец Никас Сафронов, народный художник РФ, своих внебрачных детей признает, на данный момент общественности известны шесть его наследников. Ранее, писал 5-tv.ru, он признался, что мечтает создать семью, хотя в прошлом был уверен — он не создан для брака.