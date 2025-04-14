Дочь антифашистов: в посольстве РФ в Вене наградили жительницу Австрии

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Герда Пекни родилась в Ленинграде и пережила блокаду.

Фото, видео: 5-tv.ru

Блокаду Ленинграда и людей, мужественно переживших ее, вспоминали и чествовали в Вене. В российском посольстве наградили австрийку Герду Пекни.

Ей вручили почетный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Родители Герды были австрийскими антифашистами. В тридцатых годах они уехали в СССР. Герда родилась в Ленинграде. В суровые годы блокады она была совсем маленькой девочкой, но боль и страх того времени помнит до сих пор.

«Я слышала, как все бомбы падали. И мои родители: „Герда, осторожно, тебе нельзя на улицу идти“. И мы ничего не имеем кушать. Мой маленький брат умер в блокаде. Когда мы это слышали, для нас это было очень тяжело. Ленинград — мой город, я теперь уже долго не была», — заявила Герда Пекни.

Свою любовь к Ленинграду Герда пронесла через десятилетия, даже после возвращения в Вену. Она призналась, что давно хотела получить удостоверение блокадника. Но в архивах не сохранилось документов. Тогда было принято решение вручить ей юбилейную медаль.

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