Пошел налево? Какие признаки указывают на мужскую неверность

Женщины очень тонко улавливают изменения в поведении своих партнеров.

Перемены в поведении мужчины могут указывать на его неверность. О том, какие признаки говорят об измене, рассказала изданию Life.ru кандидат психологических наук Елена Ярикова.

По словам специалиста, если вы замечаете резкие изменения, например, в расписании вашей пары, то стоит насторожиться. Особенно это актуально, если перемен на работе нет, а задержки или совещания стали появляться на постоянной основе. Тоже касается и встреч с друзьями.

Если изменилось отношение к своей второй половинке — это также повод задуматься, не появилась у мужчины другая.

«Женщины очень тонко улавливают изменения в поведении мужчины. Постепенный эмоциональный холод или, напротив, напускная забота, несвойственная партнеру, являются ориентиром к тому, что в отношениях что-то не так», — заметила Ярикова.

Недовольство партнера может возникать из-за внутреннего конфликта того, кто изменяет. А чрезмерное внимание — это следствие чувства вины.

Еще одним тревожным звоночком становится излишняя скрытность, которой раньше не было, уверена психолог. Особенно заметно это во время использования смартфона: устройство стало класться экраном вниз, появился/сменился пароль или при приближении второй половинки мужчина резко блокирует экран.

Если партнер раньше не так тщательно следил за своим внешним видом, а потом неожиданно стал интересоваться модой, сменил гардероб или прическу — это также может указывать на неверность мужчины, предупредила Ярикова.

Изменения в поведении, связанные с финансами, также являются косвенным признаком того, что у мужчины появилась другая. Излишняя бережливость связана с дополнительными тратами на любовницу, а неожиданная щедрость спровоцирована чувством вины, объяснила эксперт.

Эмоциональная дистанцированность тоже указывает на проблемы в отношениях, в том числе и на измены. Если мужчина не хочет больше обсуждать совместные планы на будущее или престал делиться тем, что происходит в его жизни, то на это стоит обратить внимание, уверена психолог.

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