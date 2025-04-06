Порочный круг: почему женщины наступают на одни и те же грабли в отношениях

Психологи утверждают: если вы из раза в раз выбираете себе в партнеры абьюзера или изменщика — это не совпадение.

Что заставляет женщину в очередной раз наступать на одни и те же грабли? Снова и снова выбирать мужчин, с которыми тяжело строить отношения. Или тех, с которыми в принципе до здоровых отношений дело не доходит. Как рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru клинический психолог и гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская, скорее всего, речь идет о выученном еще в детстве сценарии, который бессознательно повторяется во взрослом возрасте.

«Когда ребенок приходит в мир, он знакомится со всем… Потом он видит отношения — когда вот так мужчины и женщины относятся друг к другу, это отношения — запечатлено. Любовь — это когда мужчина дарит цветы или когда он холоден — запечатлено. И у него формируется концепция и представление об отношениях. Исходя из этого, ребенок начинает его воспроизводить и во взрослом возрасте», — объясняет эксперт.

По словам психолога, так устроен мозг — он не хочет думать заново о том, с чем уже когда-либо столкнулся. Экономит энергию. Он берет из каналов памяти уже знакомое поведение, так как энергия может понадобиться на решение других жизненно важных задач. Так происходит воспроизведение знакомых сценариев. И они необязательно в точности повторяют действия родителей. Иногда они противоположны. В любом случае человек отталкиваемся от образа мамы или отца, а не делает выбор сам.

Специалист отметила, что у каждого человека в разных ситуациях вырабатывается некоторое количество гормонов и нейромедиаторов, с самого раннего детского возраста он привыкает жить в определенных состояниях. И если для одного норма кортизола будет условно равна N, то для того, кто привык все время жить в стрессе и тревоге, у него, например, будет Nх2. И организм начинает искать возможность получить привычную норму знакомого ему нейромедиатора или гормона, становится зависимым.

«Такие а-ля наркоманы, у которых есть потребность испытывать определенные привычные состояния, эмоции, реакции, для того чтобы вырабатывался один и тот же биохимический набор. Ну и плюс возможность проиграть по-новому, получить новый опыт, доказать себе. Также энергосбережение. Для некоторых же это становится возможностью соприкоснуться со значимым взрослым. Если, допустим, папа был холодный, то выбирая для себя холодного мужчину, девочка как будто бы имеет возможность контактировать с тем самым значимым взрослым», — добавила Амелина-Прилепская.

Выбор партнеров, с которыми не складываются благополучные семейные отношения, говорит о приверженности сценарию, выученному в детстве, в контакте со своими значимыми взрослыми. С каждым разом этот сценарий становится более знакомым, более понятным. И тогда мозг, что не любит тратить энергию, буквально ищет обстоятельства, в которых человеку будет плохо. Пусть трудно и некомфортно, зато привычно.

Психолог настаивает: очень важно как можно раньше отследить деструктивный сценарий в своей жизни и начать работать над его изменением. Чтобы выбирать, как и с кем строить свое будущее. То есть самостоятельно управлять своей реальностью и контролировать ее, а не искать причины невзгод в обстоятельствах или других людях.

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