Всероссийский конкурс «Созвездие» завершился в Сириусе

В Сириусе назвали имена победителей всероссийского конкурса «Созвездие». Он собрал 900 юных музыкантов со всей страны. Но до финала смогли добраться только единицы. На сцене новой музыкальной школы образовательного центра они показали свое мастерство.

А на гала-концерте молодые дарования выступили в сопровождении Симфонического оркестра из Петербурга. Все выяснил корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

А ведь на слух и не скажешь, что Владимиру всего 13 лет. Исполнение зрелого музыканта. И так по четыре часа в день. Чтобы пройти отбор на один из самых престижных музыкальных конкурсов страны, иного выбора нет: репетиции, репетиции и поддержка родных.

«Это мне сшила бабушка. Вот эти черные перчатки надеваются вот так на кисть, они греют важные суставы, и пальцы становятся гораздо моторнее, мобильнее», — отметил пианист и лауреат в номинации «Фортепиано» VII Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» Владимир Карякин.

Прослушивания. Несколько туров. Сюда отобрали лучших молодых музыкантов со всей России. К «Созвездию» через тернии пробивались 900 человек, получилось только у 14.

«Для почти всех музыкантов, приезжающих сюда на образовательную смену, это является некой целью и мечтой попасть на конкурс», — отметила флейтистка, победитель направления «Оркестровые духовые инструменты» VII Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» Екатерина Найденова.

Направлений несколько: оркестровые духовые, оркестровые струнные, фортепиано. Завоевать Гран-при непросто. Для этого мало технично сыграть сложные произведения, хотя здесь стоит оговориться — сложнейшие.

«За кулисами я про себя проговариваю все произведения, каждую ноту. И в основном всегда в какой-то момент я в голове забываю, какие ноты играть. К счастью, на сцене пальцы все играют за меня», — отметил пианист, обладатель Гран-при VII Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» Михаил Пироженко.

«Созвездие» — не только шанс заявить о себе. Это очередной старт к новым свершениям еще и под надзором опытных наставников, которые когда-то давно, так же как и эти ребята, пробивали себе путь к успеху.

Солист Санкт-Петербургского Дома музыки, известный российский скрипач Павел Милюков уверен, что для молодых музыкантов это только начало их большого пути.

«Все лауреаты и, конечно же, победители, если можно так выразиться, встают на большую сцену. Это дорогого стоит», — отметил солист Санкт-Петербургского Дома музыки, заслуженный артист России, член жюри конкурса «Созвездие» Павел Милюков.

Впервые конкурс «Созвездие» проходит в стенах новой специальной музыкальной школы образовательного центра «Сириус». Ее открытие — уже само по себе большое событие. Сцена, на которой проходит конкурс, создана по проекту одного из лучших инженеров-акустиков мира Ясухиса Тойоты.

Каждая нота на «Созвездии» сияет особенно ярко. Все из-за концертного зала. Здесь практически нет прямых углов, а это значит, что мелодия заполняет собой все пространство.

Феноменальной акустикой скоро можно будет насладиться в уникальном комплексе, который готовят к открытию. 50 тысяч квадратных метров, сцена-трансформер: концертный центр точно станет площадкой мирового уровня.

Лауреаты «Созвездия» тоже смогут здесь выступать. В жюри конкурса — знаменитые музыканты во главе с народным артистом России, художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки Сергеем Ролдугиным.

«Мы отбираем всегда лучших. Вот ты должен быть, чтобы тобой заинтересовались, чтобы просили именно тебя поиграть, чтобы выбрали тебя. Это не эгоизм, это в известной мере честолюбие, но это амбиции, это правильные амбиции. И ребята, которые сюда попадают, они, конечно, уже избранные», — отметил художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист РФ Сергей Ролдугин.

И этот статус юным музыкантам придется теперь постоянно доказывать, причем уже вне «Созвездия», которое с каждым годом притягивает все больше и больше маленьких, но уже очень ярких восходящих, открытых здесь, звезд.