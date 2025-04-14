Ни капли молочного жира: в магазинах Санкт-Петербурга нашли поддельный творог
Нередко недобросовестные производители добавляют в продукты крахмал.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Razmik Zackaryan; 5-tv.ru
Большая часть творога в магазинах Петербурга не соответствуют требованиям. Проверить его решили перед Пасхой. В итоге из 12 образцов только четыре не оказались в черном списке. Большую часть забраковали.
Чаще всего, в твороге занижали долю белка и жира. Два образца и вовсе оказались подделкой. Состав, заявленный на упаковке, не соответствовал тому, что было внутри. Нередко недобросовестные производители добавляют в продукты крахмал и растительные жиры.
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