Ни капли молочного жира: в магазинах Санкт-Петербурга нашли поддельный творог

Большая часть творога в магазинах Петербурга не соответствуют требованиям. Проверить его решили перед Пасхой. В итоге из 12 образцов только четыре не оказались в черном списке. Большую часть забраковали.

Чаще всего, в твороге занижали долю белка и жира. Два образца и вовсе оказались подделкой. Состав, заявленный на упаковке, не соответствовал тому, что было внутри. Нередко недобросовестные производители добавляют в продукты крахмал и растительные жиры.

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