На тарелке тараканы, кишечная палочка и сальмонелла: о чем не рассказывают посетителям кафе

Приемы пищи вне дома уже стали обыденностью. Люди предпочитают ужинать в ресторане, нежели дома, однако вкусные блюда нередко бывают «приправлены» различными бактериями из-за несоблюдения заведением норм СанПиНа (Санитарно-эпидемиологические требования и правила).

Еда в ресторанах — может ли упавшая на пол лапша попасть в тарелку? Как отравление в общепите уничтожает иммунитет россиян? И правда ли, что в столичных заведениях работают стажеры без медкнижек?

Ответы на вопросы нашла программа Пятого канала «Страна Советов».

Что творится на кухнях кафе и ресторанов

Грубые нарушения выявлены сразу в двух московских барах — неправильное хранение продуктов и отсутствие у персонала вакцинации против гепатита А и дизентерии. Роспотребнадзор добился приостановки работы заведений на месяц. Из-за антисанитарии опечатали и закрыли судом на 60 суток еще два других ресторана, но административное наказание сняли раньше в связи с оперативным устранением нарушений.

Что на самом деле творится на внутренней кухне общепита? Неприятные подробности рассказала героиня Дарья Артемьева, которая работала в московских барах и ресторанах.

«Делаю коктейль за барной стойкой и вижу, как пробегает таракан. Гость посмотрел и убил его. Были такие же истории в ресторанах премиум-класса в центре Москвы. На кухнях у них бегают тараканы, крысы. Это не зависит от уровня заведения», — делится она.

Сроки, по словам девушки, не всегда соответствуют действительности.

«Если заканчивается срок годности, то, естественно, продукт никто не выбрасывает. Просто маркировочным пистолетом переклеивают все», — раскрывает тайну героиня.

Кого берут работать на кухню заведений общепита

Правда ли, что блюда в ресторанах могут готовить сотрудники без медкнижек? Корреспондент «Страны советов» попробовала стать поваром, не имея медицинской справки и соответствующего опыта работы. Во всех заведениях, куда она обращалась, ее готовы были пустить на кухню уже на следующий день.

«Медицинской книжки у меня нет. Мне сказали, что можно пока на стажировку без нее», — говорит девушка, снимая на скрытую камеру.

«Это да. Ты (гражданка — Прим. ред.) РФ, да?» — отвечает ей, по всей видимости, менеджер общепита.

«Ага», — подтверждает липовый кандидат.

«Мне нужен твой паспорт. Сейчас сфотографирую и отправлю на согласование», — просит документ сотрудник.

«Можно начать, тебя отправляют делать медкнижку и, как правило, это вычитается из зарплаты», — говорит ей уже другая работница заведения.

«А медицинская книжка сразу обязательна?» — уточняет корреспондент.

«На пробную уже нужно с медкнижкой, это по правилам СанПиНа, но мы входим в положение», — уверяет сотрудница.

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Неизвестно в положение какого количества сотрудников еще входили в данном заведении. Вопреки закону, журналиста «Страны советов» пустили работать на кухню без санкнижки. За одну смену масса выявленных нарушений: отсутствие места приема пищи для сотрудников, грязные варочные поверхности, упавшие на пол продукты, уличная одежда вместо униформы и разморозка мяса рядом с плитой.

«А если, мне кажется, что тухлый запах появился у мяса?» — спрашивает подставная работница.

«Сейчас уберем и запах, и мясо», — отвечает ей «коллега».

«А если запах, его не надо выкидывать?» — не понимает корреспондент.

«Срок же есть у него», — утверждает сотрудник общепита.

Повторно в кафе журналистка отправилась уже с оператором и юристом. Чтобы найти данные организации — свидетельство о постановке на учет, ОГРН, ИНН — пришлось пролистать всю папку с документами.

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«Где в итоге ИНН?» — задает вопрос корреспондент юристу.

«Наверное, где-то спрятан. Я не могу найти», — негодует девушка.

«Давайте тогда спросим у руководства, где найти ИНН», — говорит представительница программы.

По словам персонала, никого из руководства на месте не было. Все время сотрудники кафе кому-то звонили и пытались найти необходимую документацию, но безуспешно.

«Документы не могу вам предоставить. Я просто юридически не разбираюсь в них», — заявляет официант.

«Ответов мы, значит, не получим здесь», — отвечает корреспондент.

Какие болезни возникают от грязных рук

Эксперта попросили посмотреть видео, которые были сняты на кухне сотрудником программы «Страна советов».

«При обращении с готовой продукцией надо надевать перчатки. Повар должен был взять щипцы и все макароны не рукой собрать, а щипцами», — комментирует ролики пищевой технолог, доцент Российского Биотехнического Университета Дмитрий Быстров.

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Что еще шокировало специалиста?

«У меня вопрос: вот как Вас с такими ноготочками допустили на кухню? Это категорически запрещено, потому что под ногтями собирается вся грязь, патогенная микрофлора, которая потом оседает на продукте и ведет к нежелательным последствиям», — проверяет Быстров маникюр корреспондента.

Такими последствиями могут быть, как легкое недомогание, так и серьезные проблемы со здоровьем.

«Человек может заразиться бактериальными инфекциями, такими как кампилобактериоз или банальная кишечная палочка. Но банальная она только потому, что нам всем знакома, в действительности она может приводить к серьезным осложнениям. Также человек может заразиться паразитарными инфекциями, например, лямблиозом или анизакидозом. Это уже гельминты, то есть паразиты», — утверждает гастроэнтеролог Злата Костогрыз.

Врач настаивает, что за помощью всегда нужно обращаться к медикам. Самолечение может серьезно навредить организму.

«Есть такие возбудители, как сальмонелла и шигелла. Они способны вызывать осложнения вплоть до отека мозга и сепсиса, то есть заражения крови. Также они способны вызывать прерывание слизистой оболочки кишечника и летальный исход», — рассказывает Костогрыз.

Можно ли вернуть деньги за отравление блюдом в кафе

Рассчитывать ли на компенсацию, если после трапезы в кафе пришлось обращаться в медучреждение? Юрист отвечает, что можно, но нужно предоставить доказательства.

«Сохранить чек, обратиться в скорую помощь, собрать все другие чеки на медицинские расходы — все это нужно оформить в качестве досудебной претензии, отправить юридическому лицу или организации, у которой человек получал данную некачественную услугу, и одновременно отправить жалобу в Роспотребнадзор», — рекомендует юрист, судебный эксперт-товаровед Элина Саулова.

Любителям ресторанов необходимо быть внимательнее при выборе заведений. Если заказанное блюдо кажется несвежим, клиент вправе от него отказаться, не возмещая стоимость продуктов. Не стоит платить собственным здоровьем за халатное отношение к клиентам.