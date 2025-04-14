Оказалось редкостью: женщине с головной болью годами не могли поставить диагноз

Медицинское заключение в корне изменило ее жизнь.

В Бразилии 47-летняя женщина испытывала головную боль на протяжении двух лет. Врачи не могли найти причину страданий пациентки, но в итоге оказалось, что верный диагноз — болезнь Паркинсона. Об этом рассказало издание Terra.

Недомогание вынудило женщину обратиться за медицинской помощью, но ни диагноза, ни избавления от боли она не получила. Позже появились и другие симптомы — изменилось обоняние, возникли болевые ощущения во всем теле и депрессия.

Лишь спустя несколько лет пациентке поставили верный диагноз — болезнь Паркинсона. После этого женщина вместе со своим лечащим врачом основала ассоциацию, которая помогает людям бороться с этим недугом. Как отмечает издание, туда обратились уже несколько десятков человек.

Сама бразильянка была в шоке от поставленного диагноза, но ей удалось постепенно принять его и начать принимать лекарства, которые улучшают качество жизни. Женщина напомнила всем, кто оказался на ее месте — лекарства не творят чудес, но они необходимы для контроля над заболеванием.

«Возвращение к жизни после постановки диагноза — это вызов, который мы принимать каждый день, это та борьба, от которой себя не освободить», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России освоен новый метод избавления от тремора при болезни Паркинсона.