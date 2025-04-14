Оказалось редкостью: женщине с головной болью годами не могли поставить диагноз

|
Полина Асташкина
Полина Асташкина 60 0

Terra: Головная боль у 47-летней женщины оказалась болезнью Паркинсона

Головная боль у женщины в Бразилии оказалась болезнью Паркинсона

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Медицинское заключение в корне изменило ее жизнь.

В Бразилии 47-летняя женщина испытывала головную боль на протяжении двух лет. Врачи не могли найти причину страданий пациентки, но в итоге оказалось, что верный диагноз — болезнь Паркинсона. Об этом рассказало издание Terra.

Недомогание вынудило женщину обратиться за медицинской помощью, но ни диагноза, ни избавления от боли она не получила. Позже появились и другие симптомы — изменилось обоняние, возникли болевые ощущения во всем теле и депрессия.

Лишь спустя несколько лет пациентке поставили верный диагноз — болезнь Паркинсона. После этого женщина вместе со своим лечащим врачом основала ассоциацию, которая помогает людям бороться с этим недугом. Как отмечает издание, туда обратились уже несколько десятков человек.

Сама бразильянка была в шоке от поставленного диагноза, но ей удалось постепенно принять его и начать принимать лекарства, которые улучшают качество жизни. Женщина напомнила всем, кто оказался на ее месте — лекарства не творят чудес, но они необходимы для контроля над заболеванием.

«Возвращение к жизни после постановки диагноза — это вызов, который мы принимать каждый день, это та борьба, от которой себя не освободить», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России освоен новый метод избавления от тремора при болезни Паркинсона.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.77
-1.23 94.16
-2.06
ТОП-5 корыстных в любви знаков зодиака

Последние новости

22:37
Новая беда: в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,2
22:21
Трамп ожидает «очень хороших предложений» по Украине в скором времени
22:07
В Красноярском крае многодетная мать зарубила троих детей топором
21:49
ТОП-5 корыстных в любви знаков зодиака
21:33
«Ком к горлу»: Овечкин рассказал об эмоциях после побитого рекорда Гретцки
21:18
Оказалось редкостью: женщине с головной болью годами не могли поставить диагноз

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
«Увижу Серегу и споем вместе»: Овечкин о клипе Жукова к снайперскому рекорду НХЛ
«Это не шутка»: что известно о «мужском ПМС» и как с этим жить
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп