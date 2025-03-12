В России освоен новый метод избавления от тремора при болезни Паркинсона

Главным элементом процедуры станет специальная шапочка с направленными сигналами.

Институт мозга человека имени Бехтеревой в Санкт-Петербурге сообщил о значительном прорыве в лечении болезни Паркинсона. Теперь пациенты смогут избавиться от тремора конечностей без хирургического вмешательства благодаря новому оборудованию, установленному в рамках федеральной адресной инвестиционной программы технического переоснащения. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал директор института и доктор медицинских наук Михаил Дидур.

По словам Дидура, новый метод основан на использовании ультразвукового аблятора, который позволяет неинвазивно устранять эффект тремора.

«Эффект тремора при болезни Паркинсона устраняется сразу, причем неинвазивно, без операции. А это то, что обычно сильно мешает человеку, инвалидизирует его», — отметил он.

Процедура, напоминающая снятие энцефалограммы, заключается в использовании специальной шапочки с встроенными ультразвуковыми излучателями, которые генерируют около 1200 направленных сигналов. Эти сигналы воздействуют на глубинные структуры мозга, включая зоны, связанные с болезнью Паркинсона. До этого для лечения использовался гамма-нож, но он несет определенные риски для здоровья пациентов.

Кроме того, Институт мозга человека получил новый позитронно-эмиссионный томограф последнего поколения, который является единственным аппаратом подобного класса в России и одним из самых современных в мире.

К тому же в этом году отмечается 35-летие института, будет открыт новый корпус на 60 мест, что увеличит общее количество до 175. Это станет значительным расширением для исследовательского учреждения и позволит улучшить условия для пациентов, а также проводить более обширные исследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как обнаружить аневризму сосудов мозга до разрыва.