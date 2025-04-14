Генпрокурор Игорь Краснов прибыл с визитом в Абу-Даби

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 31 0

Запланирован ряд встреч и подписание двусторонних документов.

Фото, видео: Генеральная прокуратура Российской Федерации/epp.genproc.gov.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе в Генпрокуратуры.

Краснов посетил страну по приглашению коллеги — генпрокурора ОАЭ Хамада Сейфа Аль-Шамси. У трапа самолета его встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Тимур Забиров и сам Аль-Шамси.

Также, по данным ведомства, запланировано встречи Краснова с главами компетентных органов и представителями руководства страны. Кроме того, ожидается подписание двусторонних документов.

Фото, видео: Генеральная прокуратура Российской Федерации/epp.genproc.gov.ru; 5-tv.ru
Ранее, писал 5-tv.ru Краснов представил в Совете Федерации отчет о работе Генпрокуратуры за год. В частности, в прошлом году прокуроры вернули в собственность государства более 15 тысяч незаконно приобретенных объектов, предотвратили вывод 25 миллиардов рублей за рубеж.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:28
Суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Фонда Ройзмана»*
16:20
Токсичная идеология: министр здравоохранения РФ раскритиковал бодипозитив
16:08
Очевидные и не очень: стоматологи назвали главных врагов зубов
16:01
Генпрокурор Игорь Краснов прибыл с визитом в Абу-Даби
15:51
Хоккейные матчи между Россией и США могут пройти в Петербурге и Вашингтоне
15:38
Ни капли молочного жира: в магазинах Санкт-Петербурга нашли поддельный творог

Сейчас читают

Американским компаниям подвезли свежего российского урана
Экипажи Су-25 ударили по позициям ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп