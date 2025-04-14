Генпрокурор Игорь Краснов прибыл с визитом в Абу-Даби

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в столицу ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе в Генпрокуратуры.

Краснов посетил страну по приглашению коллеги — генпрокурора ОАЭ Хамада Сейфа Аль-Шамси. У трапа самолета его встретили Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ Тимур Забиров и сам Аль-Шамси.

Также, по данным ведомства, запланировано встречи Краснова с главами компетентных органов и представителями руководства страны. Кроме того, ожидается подписание двусторонних документов.

Фото, видео: Генеральная прокуратура Российской Федерации/epp.genproc.gov.ru; 5-tv.ru

Ранее, писал 5-tv.ru Краснов представил в Совете Федерации отчет о работе Генпрокуратуры за год. В частности, в прошлом году прокуроры вернули в собственность государства более 15 тысяч незаконно приобретенных объектов, предотвратили вывод 25 миллиардов рублей за рубеж.