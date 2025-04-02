Игорь Краснов представил в Совете Федерации отчет о работе Генпрокуратуры за год

Соблюдение прав участников специальной военной операции и их семей находится на особом контроле Генпрокуратуры. Об этом сегодня рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов. В Совете Федерации он представил отчет работы за год. Среди затронутых тем — коррупция. Так, у чиновников взыскали имущество на 500 миллиардов рублей. Еще говорили об обманутых дольщиках, медицине, экологии и ЖКХ. Подробнее о ходе заседания рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Поддержка бойцов СВО, борьба с кибермошенничеством, защита предпринимательства — на контроле Генпрокуратуры все ключевые направления жизни страны. И самые резонансные преступления. Отчитываясь перед сенаторами, Игорь Краснов не мог не затронуть тему разлива мазута в Черном море.

«Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до десяти тысяч человек. Президенту было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня», — заявил Игорь Краснов.

Сейчас ведомство контролирует утилизацию загрязненного грунта и затонувших танкеров. Параллельно идут разбирательства. Новороссийская транспортная прокуратура установила, что владельцы судов нарушили технический регламент. Должны не просто выплатить штраф, но и возместить ущерб. Бизнесмены делать этого не хотят, под предлогом создания фонда ограничения ответственности, по сути, затягивая процесс.

Корень проблем часто — преступная халатность чиновников. И, в том числе в самых чувствительных социальных вопросах. 77% пациентов с редкими заболеваниями в прошлом году пожаловались на недоступность льготных лекарств. Свои препараты Елена Кудряшова должна получать бесплатно. На квитанции из аптеки черным по белому — выдача поставлена на контроль. На практике все совсем иначе.

«Приходишь в аптеку, а лекарств в наличии нет. В перечне у меня около 15-16 препаратов, но из них вовремя два-три препарата в месяц не получаем мы», — поделилась пенсионерка Елена Кудряшова.

Генпрокуратура все эти случаи фиксирует. И на местах работает над устранением системных сбоев.

«Преодолены проблемы льготного обеспечения лекарствами в Республике Крым, Камчатском крае, Брянской, Московской, Тверской областях и ряда других регионов. Вместе с тем в 16 других регионах приобретение по государственным контрактам завышенных объемов препаратов, ненадлежащее их распределение по аптекам и списание за негодностью стали основаниями для уголовного преследования», — отчитался генеральный прокурор России.

То есть вновь и вновь речь либо о неисполнении должностных обязанностей, либо, что еще хуже, о коррупции чиновников. Из бюджета воруют миллиардами. В небогатой Карачаево-Черкессии силовикам пришлось штурмовать дворец взяточника. В столице — задерживать чиновника Минэкономразвития прямо на рабочем месте. Картина каждый раз одна. Богатые интерьеры, люксовые украшения, гаражи с иномарками и пачки денег. Борьбе с коррупцией в докладе генпрокурора уделено особое внимание. За прошлый год выявлено больше 160 тысяч нарушений.

«В каждом случае несоответствия расходов чиновников и их доходов, а также владение имуществом, приобретенным на средства из сомнительных источников, прокуроры в судебном порядке истребовали их в пользу государства. Общий объем взысканных средств превысил полтриллиона рублей. Такие вот богатые у нас некоторые чиновники», — отметил Игорь Краснов.

В прошлом году прокуроры вернули в собственность государства более 15 тысяч незаконно приобретенных объектов, предотвратили вывод 25 миллиардов рублей за рубеж. Все эти средства теперь могут и будут работать на экономику страны.