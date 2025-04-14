«Это не шутка»: что известно о «мужском ПМС» и как с этим жить

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 17 0

Еролог Смерницкий: мужской ПМС начинается после 35 из-за снижения тестостерона

«Это не шутка»: что известно о ПМС у мужчин

Фото: 5-tv.ru

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В группе риска — представители сильного пола с вредными привычками и ожирением.

ПМС у мужчин на самом деле существует — точнее, его аналог. Об этом врач уролог-андролог Андрей Смерницкий рассказал в беседе с Life.ru

Недавно в интернете активизировалось обсуждение так называемого «мужского ПМС», нового термина, относящегося к состояниям, когда мужчины ощущают постоянное раздражение и усталость от окружающего мира. Это явление привлекло внимание, так как, в отличие от известного предменструального синдрома у женщин, «мужской ПМС» не привязан к конкретным временным рамкам и может возникать совершенно внезапно.

Уролог прокомментировал данный феномен, отметив, что медицинская обоснованность присутствует. Однако важно понимать, что это состояние не проявляется остро и внезапно, а развивается постепенно и логично. Главным фактором, способствующим появлению «мужского ПМС», являются колебания уровня тестостерона

«И это не шутка. Мужчина в 40 лет, у которого есть лишний вес, ощущает какие-то неприятности. Курение, прием алкоголя — все это влияет», — отметил специалист.

Смерницкий добавил, что мужчины, сталкивающиеся с подобными изменениями в настроении, не должны воспринимать их как знак слабости или недостатка мужества. Это — нормальная физиологическая реакция, о которой стоит знать и понимать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чего ждут от интима мужчины разных возрастов.

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