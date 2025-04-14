Трамп ожидает «очень хороших предложений» по Украине в скором времени

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Трамп заявил, что ожидает очень хорошие предложения по урегулированию на Украине

Трамп ожидает «очень хороших предложений» по Украине в скором времени

Фото: Reuters/Kevin Mohatt

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Американский лидер отметил, что преуспевает в урегулировании конфликта.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает «очень хороших предложений» по урегулированию на Украине в ближайшее время. Об этом глава государства рассказал в ходе совместной пресс-конференции с правителем Сальвадора Найибом Букеле в понедельник, 14 апреля.

«Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо справляемся в этом направлении. Полагаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения», — пояснил он на мероприятии, транслировавшемся на YouTube-канале CNBC.

Лидер Соединенных Штатов также отметил, что он хочет и может попробовать завершить украинский конфликт. По словам Трампа, он преуспевает в этом деле.

К тому же президент добавил, что за время до начала конфликта, в силах Вашингтона было многое, чтобы не допустить столкновения на Украине.

Накануне Трамп обвинял лидера киевского режима Владимира Зеленского и предыдущего американского президента Джо Байдена в том, что украинский кризис начался. Глава Белого дома подчеркивал, что в прошлом политические деятели серьезно ошиблись, когда позволили трагедии случиться.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп назвал конфликт на Украине делом Байдена.

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