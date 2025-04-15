В Санкт-Петербурге ветеранов СВО готовят к экспедиции на Эльбрус

В Клинике высоких технологий «Белоостров» в Санкт-Петербурге началась подготовка к отбору ветеранов специальной военной операции (СВО), которые совершат первое в мире групповое восхождение на Эльбрус на протезах ног.

Проект разработан к 80-летнему юбилею Победы группой компаний «Мой медицинский центр» и компанией «Бионика 2.0» при поддержке государственного фонда «Защитники Отечества» и организации «КАВКАЗ. РФ».

Фото: Пресс-служба ГК «ММЦ»

В медучреждение с целью всесторонней диагностики и функционального тестирования прибыли десятки участников спецоперации, прошедших протезирование после потери нижних конечностей в боях.

«После получения травмы хочется снова и снова испытывать себя на прочность, покорять новые вершины в прямом и переносном смысле, показать, на что такие люди с протезами, как я, способны в мирной жизни», — объяснил участник отборочного этапа Дмитрий Егоров.

В апреле ветеранам проведут диагностику сердца, сосудов и дыхательной системы, а также их ждут лучевые и клинические исследования. Участников проекта осмотрят и узкопрофильные врачи. По словам заведующей отделением функциональной диагностики клиники «Белоостров» Оксаны Гуткиной, программа для отбора участников уникальна. Она отметила, что в итоге будет отобрано 10 человек, которых переведут на следующий этапа подготовки.

Фото: Пресс-служба ГК «ММЦ»

Среди участников подготовки есть и специалисты по протезированию. Протезист нижних конечностей компании «Бионика 2.0» Виталий Дегтярев отметил, что перед сотрудниками стоит задача адаптировать протезы бойцов СВО для восхождение на высокогорье. К тому же для участников нужно будет добиться максимальной безопасности на спуске, поскольку именно в этом случае на конечности приходится серьезная нагрузка.

«Усовершенствование протезов, тренировки, техническая поддержка на всех этапах проекта позволят нам не только реализовать задуманное, но и по завершении штурма Эльбруса изготовить для участников восхождения новые, индивидуальные протезы», — сказала Дегтярев.

Другой этап программы состоится в «СпортМедКлинике» на федеральной территории «Сириус», являющимся первым в России частном специализированном центре по спортивной медицине и реабилитации. Участники проекта пройдут физическую подготовку в гипоксической камере, которая имитирует высокогорье, и потренируются на самом новом оборудовании для спортсменов.

Восхождение на высоту 5642 метров над уровнем моря ожидается уже в июле текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Мосволонтер» и столичные школы помогают бойцам СВО и жителям новых регионов.