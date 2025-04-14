«Мосволонтер» и столичные школы помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

Московские школы активно помогают участникам специальной военной операции (СВО) и жителям новых и приграничных территорий. Ученики собирают гуманитарные грузы, отправляют письма и открытки, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи. Кроме этого, они приглашают защитников на различные мероприятия и оказывают поддержку детям из новых регионов.

«Педагоги, школьники и их родители являются одними из самых активных участников проекта по сбору гуманитарной помощи “Москва помогает”. Они регулярно проводят акции в своем образовательном учреждении и привозят собранные товары к нам. “Мосволонтер” помогает более чем 460 школам развивать волонтерскую деятельность, привлекает их к значимым социальным акциям и мероприятиям. Для этого мы разработали уникальную программу “Первый шаг” и предлагаем организациям удобную систему сервисов», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Теплые письма, подарки и гуманитарная помощь

Ученики школы № 2005 поддерживают военнослужащих с февраля 2022 года. Дошкольники рисуют для бойцов открытки, а старшеклассники отправляют письма с добрыми словами. В декабре 2022-го ребята подготовили более 630 поздравительных открыток и передали их вместе с новогодними шарфами, связанными родителями. Волонтеры школы плетут маскировочные сети, а также регулярно доставляют гуманитарную помощь для жителей новых территорий в штабы «Москва помогает». Так, в декабре 2024 года в один из пунктов было передано более 40 коробок с продуктами, средствами личной гигиены, медикаментами и другими предметами. Сейчас ведется сбор ко Дню Победы. За три года школьники собрали более пяти тонн гуманитарной помощи.

Измайловская школа № 1508 принимает участие в проекте также с февраля 2022 года. Волонтерский отряд «ПобеДа» под руководством советника директора Екатерины Агамян организует сборы для бойцов и жителей новых регионов. В сентябре 2024-го ученики подготовили наборы для пострадавших в Курской области: продукты, гигиенические средства и другие необходимые вещи. Всего за это время было отправлено более 15 грузовых машин с гуманитарной помощью. Кроме этого, дети создают видеоролики, поделки и поздравительные открытки, участвуют в тематических занятиях, посвященных патриотическому воспитанию.

Ученики школы № 1586 более года помогают жителям Луганской Народной Республики и бойцам, проходящим лечение. За все время они отправили около двух тонн необходимых вещей — от продуктовых наборов и гигиенических принадлежностей до тетрадей, рюкзаков и товаров для творчества. В социальные учреждения на новых территориях доставили книги, игрушки, настольные игры и одежду. Многодетные семьи получили самокаты, гироскутеры и канцелярские наборы.