Дрон ВСУ атаковал девятиэтажный дом в Алешках в Херсонской области
Инцидент произошел около 08.50.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершил атаку на девятиэтажный дом в населенном пункте Алешки в Херсонской области, сообщил источник 5-tv.ru в администрации региона.
Алешкинский МО атаковали украинским дроном-камикадзе «Баба-яга». Инцидент произошел около 08.50. Предварительно, никто не пострадал.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.
Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб и девять пострадали в результате атаки БПЛА на Курск.
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