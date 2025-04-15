Один человек погиб и девять пострадали в результате атаки БПЛА на Курск

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 25 0

Региональный оперштаб ранней ночью объявил ракетную опасность и опасность атаки БПЛА.

Фото, видео: Telegram/Курская область/kurskadm; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Курская область

Одна женщина погибла и еще девять человек получили ранения в ходе массированной атаки вражеских беспилотников на Курск. Об инциденте сообщили власти региона в Telegram-канале.

Уточняется, что пострадавшие граждане получили осколочные ранения, а также у них диагностированы черепно-мозговые травмы и ожоги. Медработники уже оказывают жителям региона необходимую помощь.

По информации представителей Курской области, вся необходимая поддержка семье 85-летней погибшей женщины будет оказана.

При этом во время целенаправленных ударов БПЛА, нанесенных по мирной инфраструктуре, произошло возгорание в нескольких домах на улице Заводской. По имеющейся информации, огонь локализован силами спецслужб. Жителей домов также оперативно эвакуировали в пункт временного размещения.

К тому же пожар распространился и на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в здании на улице Веспремской Курска. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Еще три частных домовладения были повреждены от сбросов с дронов.

По данным источника, одна из атак была произведена по гаражу скорой помощи, повреждения получили 11 машин. Информация о последствиях уточняется.

На кадрах видео — многоэтажка, поврежденная мощностью взрыва. В здании произошло частичное обрушение деталей фасада, упавших во двор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ за сутки восемь раз ударили по энергообъектам на территории России.

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