Кричал, что сейчас убьет: появились подробности расправы двух девушек над отцом в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 46 0

Соседка семьи, где сестры убили отца: Роман угрожал им убийством

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Смирнов; 5-tv.ru

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Соседка семьи подтверждает слова сестер о попытках защитить свои жизни.

Мужчина, которого зарезала 15-летняя дочь в Москве, сам угрожал девушке убийством. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала соседка семьи по имени Оксана.

Женщина слышала, как в злополучное утро в семье случился скандал. Сначала мужчина с девушками кричали друг на друга, около десяти минут они ссорились. Потом одна из девушек начала звать на помощь, а мужчина сообщил, что сейчас ее убьет.

«Были конфликты, ссоры постоянно слышно. <…> Было явно, что она защищалась», — рассказала Оксана.

Ранее 5-tv.ru рассказал о громком убийстве в ЮЗАО Москвы. 15-летняя девушка зарезала отца. 41-летний Роман часто выпивал, из-за чего ему часто нужны были деньги. Утром он сообщил старшей дочке, что ему срочно нужны финансовые средства, чтобы закрыть свои старые долги.

Отец потребовал от девушки, чтобы та взяла на себя кредит в размере 1,4 миллиона рублей. Когда дочь отказалась, мужчина начал угрожать тем, что сейчас потащит ее силой в банк, а после начал избивать. Отец схватился за нож и начал надвигаться на несовершеннолетнюю.

Младшая сестра испугалась за жизнь старшей и взяла холодное оружие. Чтобы защитить сестру, она ударила отца ножом в шею. Мужчина начал бегать по квартире, а через какое-то время упал. От полученного ранения он умер до прибытия скорой помощи.

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