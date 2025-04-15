Российское посольство направило в шведский МИД ноту из-за акта вандализма

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 30 0

Это не первое подобное происшествие за год.

Мир Посольство РФ направило ноту в МИД Швеции в связи с актом вандализма Перед п

Фото: ANDERS WIKLUND/ТАСС

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Российское посольство направило в шведский МИД ноту из-за акта вандализма. Об этом проинформировала дипмиссия РФ в Швеции в своем Telegram-канале.

По сообщению дипмиссии России, перед входом в посольство РФ в Стокгольме в Швеции ранее была брошена емкость с краской. 

«В МИД Швеции направлена нота с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года в части обеспечения неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства», — проинформировало посольство.

Уточняется, что о случившемся незамедлительно сообщили представителям правоохранительных органов. Акт вандализма произошел перед жилым комплексом, недалеко от школы при посольстве.

В сообщении дипмиссии подчеркивается, что это уже 11-й подобный инцидент за год. Расследования по предыдущим случаям не принесли результатов. Не исключаются и политические мотивы данных происшествий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе.

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