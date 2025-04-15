Это не первое подобное происшествие за год.
Фото: ANDERS WIKLUND/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российское посольство направило в шведский МИД ноту из-за акта вандализма. Об этом проинформировала дипмиссия РФ в Швеции в своем Telegram-канале.
По сообщению дипмиссии России, перед входом в посольство РФ в Стокгольме в Швеции ранее была брошена емкость с краской.
«В МИД Швеции направлена нота с требованием надлежащим образом исполнять обязанности принимающей стороны согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года в части обеспечения неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства», — проинформировало посольство.
Уточняется, что о случившемся незамедлительно сообщили представителям правоохранительных органов. Акт вандализма произошел перед жилым комплексом, недалеко от школы при посольстве.
В сообщении дипмиссии подчеркивается, что это уже 11-й подобный инцидент за год. Расследования по предыдущим случаям не принесли результатов. Не исключаются и политические мотивы данных происшествий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе.
80%
Нашли ошибку?