МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 25 0

Молдавские правоохранители нарушили Венскую конвенцию, блокировав диппредставительство.

МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокадой российской дипмиссии в Кишиневе выражен решительный протест. Об этом сообщили 19 марта в МИД РФ.

Инцидент произошел после того, как молдавские силовые структуры, сославшись на информацию о минировании, заблокировали территорию посольства России на несколько часов. Российская же сторона не получала официальных уведомлений о минировании, что подчеркивает нарушение норм международного права.

Молдавские власти перекрыли выход из посольства для его сотрудников и членов их семей, включая женщин и детей. Это нарушило положения Венской конвенции 1961 года, которая обязывает государство пребывания предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства.

После того, как ситуация была урегулирована и оцепление снято, в Москве заявили, что ожидают от молдавской стороны неукоснительного соблюдения международных обязательств в будущем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Молдове.

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