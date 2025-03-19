МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе

Послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокадой российской дипмиссии в Кишиневе выражен решительный протест. Об этом сообщили 19 марта в МИД РФ.

Инцидент произошел после того, как молдавские силовые структуры, сославшись на информацию о минировании, заблокировали территорию посольства России на несколько часов. Российская же сторона не получала официальных уведомлений о минировании, что подчеркивает нарушение норм международного права.

Молдавские власти перекрыли выход из посольства для его сотрудников и членов их семей, включая женщин и детей. Это нарушило положения Венской конвенции 1961 года, которая обязывает государство пребывания предоставлять все возможности для выполнения функций дипломатического представительства.

После того, как ситуация была урегулирована и оцепление снято, в Москве заявили, что ожидают от молдавской стороны неукоснительного соблюдения международных обязательств в будущем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Молдове.