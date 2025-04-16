На Багамских островах приостановлена посадка ракет SpaceX

Власти Багам объявили о временном запрете на посадку ракет Falcon 9 компании SpaceX на территории архипелага. Об этом сообщил директор по коммуникациям правительства Латре Раминг в социальной сети X.

«Правительство Багам через департамент экологического планирования и защиты объявило о приостановке всех посадок ракет SpaceX Falcon 9 в стране до завершения полного расследования последствий запусков. Новые разрешения выдаваться не будут до завершения полной оценки воздействия на окружающую среду», — отметил Раминг.

До этого во время посадок ракет Falcon 9 в акватории Багам никаких негативных инцидентов не происходило. Только в марте текущего года случилось крушение другой ракеты SpaceX Starship. После запуска с базы в Техасе она перестала поддаваться управлению, и ее обломки оказались на территории южных Багам. Этот случай заставил местные власти и общественность забеспокоиться, что, скорее всего, и стало причиной приостановки посадок на морские платформы в их водах.

Также в феврале житель Польши нашел в своем огороде кусок ракеты SpaceX главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска. Тогда оказалось, что находка — обломки второй ступени Falcon 9, запущенной с авиабазы ​​Ванденберг, Калифорния.

Ранее 5-tv.ru писал, что SpaceX совершит первый в истории пилотируемый полет над полюсами Земли.