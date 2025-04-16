На одном двигателе: в Якутске аварийно сел самолет Ан-24

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В Якутске аварийно сел самолет Ан-24

Фото, видео: Лысцева Марина/ТАСС; 5-tv.ru

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Пилот решил отключить правый двигатель после того, как на судне было замечено снижение уровня масла.

В Якутске аварийно сел самолет «Полярных авиалиний». В какой-то момент пилоты заметили снижение уровня масла в правом двигателе, и командир воздушного судна принял решение отключить его. В итоге целый час летели на одном.

Посадка прошла успешно. Никто из 16 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по меньшей мере один человек погиб после того, как легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту потерпел крушение в субботу днем ​​примерно 80 километрах к югу от столицы штата Нью-Йорк — города Олбани. Об этом сообщается в материале агентства Reuters со ссылкой на представителей Федерального управления гражданской авиации и полиции.

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