Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту потерпел крушение в штате Нью-Йорк

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 46 0

По предварительным данным, как минимум один человек погиб в авиакатастрофе. Число жертв — не окончательное.

Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту потерпел крушение в штате Нью-Йорк

Фото: www.globallookpress.com/Keith Levit

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По меньшей мере один человек погиб после того, как легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту потерпел крушение в субботу днем ​​примерно 80 километрах к югу от столицы штата Нью-Йорк — города Олбани. Об этом сообщается в материале агентства Reuters со ссылкой на представителей Федерального управления гражданской авиации и полиции.

По данным офиса шерифа округа Колумбия, самолет упал в поле около полудня в 15 дня в Копейке, штат Нью-Йорк, недалеко от границы со штатом Массачусетс. Воздушное судно направлялось в аэропорт округа Колумбия. Пока неизвестно, есть ли другие пострадавшие или погибшие.

Отмечается, что должностные лица Национального совета по безопасности на транспорте предоставят более подробную информацию в воскресенье. На пресс-конференции заместитель окружного шерифа Колумбии Жаклин Сальваторе сообщила журналистам, что снег и мокрая земля затрудняют работу по ликвидации последствий крушения.

«Он находится посреди поля, и там довольно грязно, поэтому добраться туда сложно», — сказала она.

За последнюю неделю в США произошло несколько авиапроисшествий с жертвами. В частности, об этом ранее писал 5-tv.ru, вертолет, на борту которого находились глава испанского филиала компании Siemens Агустин Эскобар с семьей, упал в реку Гудзон недалеко от Нью-Йорка. Никто не выжил.

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