К 21:26 по московскому времени июньский фьючерс на металл сильно подорожал по сравнению с предыдущим закрытием.

На нью-йоркской бирже Comex 16 апреля золото установило новый исторический рекорд — цена тройской унции поднялась выше 3350 долларов.

Июньский фьючерс подорожал на 113,39 ljkkfhjdи к 21:26 по московскому времени достиг 3354,65 долларов. За сутки металл прибавил 3,5% к стоимости — это самый резкий скачок за последнее время.

Рост цен на золото отражает растущий спрос на защитные активы на фоне нестабильности в мировой экономике и геополитических рисков. Инвесторы продолжают уходить в «тихую гавань», делая ставку на металл как надежное средство сохранения капитала.

Аналитики не исключают, что это не предел. Если тренд сохранится, цена может стать еще выше.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский рубль резко усилился и стал самой быстрорастущей валютой мира в 2025 году. С начала года валюта заметно набрала вес на фоне ослабления доллара, который оказался под давлением из-за тарифных конфликтов, развернутых президентом США Дональдом Трампом. Дополнительную поддержку рублю обеспечили внутренние факторы — в частности, рекордно высокие процентные ставки.