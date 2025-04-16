Российский рубль стал самой динамичной валютой мира

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

С начала года он укрепился на 38% по отношению к доллару США.

Российский рубль стал самой динамичной валютой мира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Российский рубль продемонстрировал резкий рост, став самой динамичной мировой валютой в 2025 году, укрепившись на 38% по отношению к доллару США на внебиржевом рынке. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала текущего года рубль значительно укрепился на фоне ослабления доллара, который столкнулся с растущим давлением из-за тарифных войн, инициированных президентом США Дональдом Трампом. В то же время российская валюта поддерживается уникальными для страны факторами, включая рекордно высокие местные процентные ставки.

Экономист Софья Донец отметила, что, в отличие от многих валют развивающихся рынков, рубль не поддается давлению оттока капитала, вызванного уходом глобальных инвесторов.

Контроль за капиталом в России значительно защитил экономику от негативных последствий, в то время как высокие затраты по заимствованиям продолжают поддерживать рубль.

Аналитики прогнозируют, что факторы, которые поддерживают укреплению денежной единицы, вероятно, сохранятся в ближайшей перспективе, что может способствовать дальнейшему росту российской валюты на международной арене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каков предел укрепления рубля.

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