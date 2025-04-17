Пожар на подшипниковом заводе в Курске ликвидирован

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

В Курске ликвидирован пожар на подшипниковом заводе

Пожар на подшипниковом заводе в Курсе площадью 17 тысяч «квадратов» ликвидирован

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Сотрудникам МЧС предстоит выяснить причину инцидента.

В Курске был ликвидирован пожар на территории цеха по производству резинотехнической продукции. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России.

Исходя из данных ведомства, сейчас осуществляется разбор и проливка конструкций. Неизвестно, из-за чего начался пожар. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Их цель — выяснить обстоятельства инцидента. Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена. К такому выводу пришли в лаборатории Роспотребнадзора.

Площадь пожара внутри цеха составила 17 тысяч квадратных метров. В ведомстве сообщили, что в ходе инцидента частично обрушились конструкции здания. Группировка сотрудников, участвовавших в ликвидации последствий происшествия, была увеличена до 100 человек. При тушении возгорания также использовалось 30 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Железногорске загорелась мягкая кровля автовокзала и частного гаража из-за беспилотника ВСУ. Известно, что целью дронов была Орловская область. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Неразорвавшуюся часть БПЛА обнаружили на территории завода «Вагонмаш».

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