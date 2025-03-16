В Железногорске загорелась кровля автовокзала из-за беспилотника ВСУ

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 30 0

Пострадавших нет.

В Железногорске загорелась кровля автовокзала из-за беспилотника ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Над Железногорском в Курской области сработала ПВО, из-за падения обломков украинского дрона загорелась мягкая кровля автовокзала и частного гаража. Об этом сообщил врио губернатора Хинштейн. Возгорание потушили.

«В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Неразорвавшуюся часть БПЛА была найдена на территории завода «Вагонмаш». Его оцепили. Пострадавших нет. По словам Хинштейна, атака планировалась не на город — беспилотники летели в сторону Орловской области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО РФ с 18:20 до 19:00 мск сбили над регионами России 29 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

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