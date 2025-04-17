Американский блогер переехал в Россию ради комфорта своей семьи

В Штатах ему приходилось мириться с совсем другими условиями.

Блогер Эрик Пичони переехал из США в Россию, потому что считает здешние условия более комфортными и привлекательными для семей с детьми. Об этом он рассказал в личном блоге.

«Государство действительно делает этот процесс проще. Здесь действительно оказывается помощь семьям, и это разительно отличается от того, к чему я привык в Штатах», — рассказал блогер.

Он объяснил, что в США на медицинское сопровождение двухлетнего ребенка уходит около трех тысяч долларов.

Комфорт детей — не единственная причина, по которой Эрик решился на переезд. По словам блогера, русский менталитет всегда был ему намного ближе американского. Пичони чувствует себя на своем месте, к тому же — на территории России он не видит опасности для своей семьи.

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