Перловка, гречка и рис: какая крупа самая полезная

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 12 0

Гречка и перловка одинаковы по своей пользе и превосходят рис

что полезнее перловка гречка или рис

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

В составе этих гарниров — микроэлементы, рутин, витамины и легкоусвояемые углеводы.

Каждая крупа полезна по-своему. В перловке содержится много растворимых пищевых волокон, в гречке — растительного белка и железа, а рис является источником легкоусвояемых углеводов. Об этом URA.RU рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Пищевые волокна в составе перловки нормализуют работу пищеварительной системы и способствуют снижению уровня холестерина. Эта крупа также богата микроэлементами: фосфором, калием, магнием, железом, цинком, марганцем, селеном и медью.

Гречка имеет в составе рутин — вещество, способное укреплять стенки кровеносных сосудов. Глютена в этой крупе нет. Так что люди, страдающие целиакией — непереносимостью глютена — могут не ограничивать себя в употреблении гречки в пищу. Конечно, в пределах разумного.

В рисе содержится большое количество витаминов группы В, железа, кальция, магния и фосфора. Аллергию рис почти никогда не вызывает, а также считается диетическим гарниром. Однако перловка и гречка все же превосходят рис, ведь у него есть недостаток — высокий гликемический индекс.

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