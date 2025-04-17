Клиент всегда прав? Потребительский экстремизм набирает обороты

Волна потребительского экстремизма накрывает страну. Покупатели-профессионалы, вооруженные юристами и камерами, превратили возврат товаров в прибыльный бизнес. В результате компании терпят миллионные убытки, а суды зачастую принимают крайне неоднозначные решения. Все подробности в расследовании корреспондента «Известий» Павла Пономарева.

— Почему вы нас не пускаете?

— Дверь закройте.

Так встречают нашу съемочную группу в Йошкар-Оле. Мы всего лишь хотели увидеть своими глазами, как покупатели получают товары, заказанные в Интернет-магазинах. Но встретили серьезное сопротивление.

Покупатели уже четвертый раз отказываются от одной и той же аудиосистемы. Получают заказ, тщательно рассматривают технику, придираются к каждой мелочи. Видно, что схема у них отработанная. Действуют в перчатках, все снимают на камеру телефона.

— Вот в этом месте прямо царапина.

— Так царапина или вмятина?

— И то, и то.

Личности этих потребителей хорошо известны всем крупным продавцам страны. Молодой человек, который не пускал нашу съемочную группу, — известный скандалист. Кирилл Козлов на каждую приемку товара приглашает юристов и своих экспертов. Они же находят любые причины, чтобы вернуть заказ.

«Эксперт, который, видимо, находится с ним в дружественных связях, делал „правильные“, скажем так, заключения о том, что товар имеет недостаток. После этого данные лица обращались в суд», — заявил руководитель департамента по связям с общественностью компании по торговле бытовой техникой Сергей Коляда.

На первый взгляд все кажется законным. Права клиента защищены. Но это похоже на случай так называемого потребительского экстремизма, когда покупатель изначально не планирует выкупать товар. Вместо этого по решению суда получает от продавца баснословные выплаты. Иногда они превышают стоимость самого товара в десять, а то и в 15 раз. Крупные торговцы начали фиксировать такую схему уже в пяти регионах страны.

«На досудебное регулирование они не идут — им это неинтересно. Поскольку самое прибыльное для них — провести судебное заседание, затянуть на максимальный срок и получить неустойку. Максимально положительное решение суда», — заявил юрист-консультант компании по продаже цифровой и бытовой техники Альберт Нифтахов.

Убытки крупных компаний перевалили за 100 миллионов рублей. Недобросовестные покупатели, по словам представителей этих фирм, заказывают дорогостоящую технику или одежду.

Фраза «Клиент всегда прав» никак не закреплена юридически. А значит, что у добросовестных компаний есть все шансы доказать свою правоту. На приемке товара продавцу необходимо снимать все на камеру, провести собственную экспертизу и предоставить результаты в суде. Если и это не помогает, в суде можно зафиксировать сумму неустоек, чтобы они не превышали стоимость товара. Эти шаги помогут выйти из бесконечного круга судебных разбирательств.

Однако в Йошкар-Олинском суде почему-то ходатайства отклоняют. И решения всегда выносятся в пользу истцов.

«У нас применение статьи 333, она применяется только в том случае, когда неустойка несоразмерна последствию. В данном случае они описывают, что они не увидели эту несоразмерность», — заявила юрист компании по продаже одежды, очков, обуви, сумок и аксессуаров Ольга Тарасова.

Примечательно, что в каждом из дел, где покупатель недоволен качеством товара продавца, всегда фигурируют одни и те же люди. То в роли истцов, то в других участников судебного процесса. Уже известный Кирилл Козлов, Илья Безнадежных, Юрий Четвериков и Елена Четверикова. По меньше мере, мы обнаружили 20 совпадений, где фигурируют эти фамилии. Мы решили спросить про это у них самих, однако разговора не получилось.

Елена Четверикова в соцсетях называет себя юристом с десятилетним стажем. Судя по данным из открытых источников, получала неплохие деньги в первой коллегии адвокатов. По крайней мере, их хватило на то, чтобы пользоваться премиальной иномаркой. Но теперь ее доходы стали гораздо серьезнее.

«В материалах дела имеется выписка со счета Четвериковой Елены Юрьевны, в которой видно, что только за один день сумма поступивших выплат от ретэйлеров составляет больше 140 тысяч рублей», — сообщила юрист компании по продаже бытовой техники и электроники Надежда Аникина.

Совпадение или нет, но в прошлом году фамилия Четвериковой и еще нескольких людей начала все чаще мелькать в гражданских делах. Все они — покупатели, которые систематически жалуются на некачественный товар. И это не может не вызывать подозрений.

«Если будут установлены признаки мошенничества, то есть совершение согласованных целенаправленных на хищение у вот этих компаний денежных средств, посредством фиктивного нарушения закона «О защите прав потребителей», то, на мой взгляд — это состав уголовной статьи «Мошенничество», — заявил юрист Константин Заутренников.

В полиции ретэйлерам уже несколько раз отказали в возбуждении уголовного дела, так как не нашли в действиях жалобщиков состава преступления. После этого крупные продавцы бытовой техники и одежды объединили усилия. Они готовятся подать коллективное заявление сначала в полицию, а затем в прокуратуру.