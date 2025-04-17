Сквозь пространство и время: группа «Кино» выпустила новый клип

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Главным героем видео стал погибший фронтмен коллектива Виктор Цой.

Фото, видео: 5-tv.ru

Новую жизнь дали легендарному хиту группы «Кино». Музыканты обработали песню «Звезда» из «Черного альбома» 1991 года и выпустили анимационный клип. В нем Виктор Цой летит на кабриолете сквозь время и пространство. У трека новая аранжировка. А вот голос — тот же, знакомый каждому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге в сквере в Любанском переулке фанаты недавно умершего Паши Техника заклеили фотографией кумира граффити, посвященное Виктору Цою. На огромном снимке рэпер находится в маске обезьяны.

Это не первый раз, когда фанаты Техника совершают акты вандализма. Ранее в Москве на Арбате поклонники Павла закрасили стену Цоя граффити с псевдонимом Ивлева и его портретом сомнительного качества.

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