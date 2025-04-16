В Санкт-Петербурге фанаты Техника заклеили граффити с изображением Цоя

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 62 0

Это не первый акт вандализма, совершенный поклонниками рэпера.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге фотографией рэпера Паши Техника (Павел Ивлев — настоящее имя. — Прим. ред.) фанаты заклеили граффити с рок-музыкантом Виктором Цоем. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В Санкт-Петербурге в сквере в Любанском переулке фанаты недавно умершего Паши Техника заклеили фотографией кумира граффити, посвященное Виктору Цою. На огромном снимке рэпер находится в маске обезьяны.

Это не первый раз, когда фанаты Техника совершают акты вандализма. Ранее в Москве на Арбате поклонники Павла закрасили стену Цоя граффити с псевдонимом Ивлева и его портретом сомнительного качества.

Стена Цоя — это не только дань уважения великому советскому рок-музыканту, но и одна из достопримечательностей столицы. Данный поступок возмутил многих: и фанатов «Кино», и жителей Москвы. Новое граффити уже закрасили. Авторов еще не нашли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что психолог объяснил «феномен Техника» после граффити на Арбате.

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