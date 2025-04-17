Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева полномочным представителем главы государства в Конституционном суде РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Он вступает в силу со дня подписания.

«Назначить Мезенцева Дмитрия Федоровича полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде РФ», — говорится в документе.

Дмитрий Мезенцев ранее занимал пост госсекретаря Союзного государства. Он также представлял РФ в разных международных структурах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генерал-лейтенант Вячеслав Бутко назначен заместителем министра МЧС России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он уже появился на официальном портале правовой информации.