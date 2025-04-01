Генерал-лейтенант Вячеслав Бутко назначен замминистра МЧС РФ

Генерал-лейтенант Вячеслав Бутко назначен заместителем министра МЧС России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он уже появился на официальном портале правовой информации.

Ранее он занимал должность начальника Академии Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. А до этого — с 2016-го по 2018-й и с 2018-го по 2020 годы работал руководителем Главного управления МЧС России по Ивановской и Ростовской областям.

В 2000-м и 2001-м он выполнял служебные боевые задачи в составе оперативной группы ведомства на территории Северо-Кавказского региона. Неоднократно награждался ведомственными и государственными наградами.

«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Бутко Вячеслава Сергеевича заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — отмечено в официальном указе президента.