Фильм «Космос. Поле ядерной битвы» завоевал два приза фестиваля «Циолковский»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 30 0

Телепремьера состоялась 12 апреля.

Фильм «Космос. Поле ядерной битвы» завоевал два приза фестиваля «Циолковский»

Фото: НМГ ДОК

Документальный фильм «Космос. Поле ядерной битвы» от НМГ ДОК получил два приза на международном фестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», который проходил в Калуге и Калужской области 12–16 апреля. Телепремьера фильма состоялась 12 апреля на РЕН ТВ, онлайн — на платформе Wink.ru.

Режиссером-постановщиком выступил Сергей Кожевников, а продюсировали фильм Михаил Тукмачев, Екатерина Авалиани и Игорь Прокопенко.

Создатели картины впервые рассказывают о том, как происходят битвы за космос и в космосе. Использованы кадры хроники, компьютерная графика и ранее засекреченные документы из архивов.

Фильм созданный НМГ ДОК, был удостоен Приза президента фестиваля — Игоря Угольникова. Этот проект также стал лучшим по результатам голосования журналистов, оценивших конкурсные работы.

Особое внимание заслуживает специальный приз, посвященный 70-летию космодрома «Байконур». Его получила сценарист картины Анна Колодезнева.

НМГ ДОК — кластер Национальной Медиа Группы (НМГ), специализирующийся на создании документального контента для телевидения, онлайн-сервисов и платформ. Первым проектом стал документально-игровой фильм «Александр III» из цикла «Великие».

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Фильм «Космос. Поле ядерной битвы» завоевал два приза фестиваля «Циолковский»

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