«Ростех» анонсировал начало поставок SJ-100 на 2026 год

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

«Ростех» заявил о начале поставок SJ-100 в 2026 году

«Ростех» анонсировал начало поставок SJ-100 в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минпромторга

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Двигатель ПД-8 будет сертифицирован осенью.

Государственная корпорация «Ростех» анонсировала начало поставок «Суперджета» (SJ-100) на март 2026 года. Об этом сообщили представители организации в Telegram-канале.

Корпорация опровергла данные о том, что импортозамещенный «Суперджет» (SJ-100) будет сертифицирован лишь в марте 2026 годе из-за задержки сертификации российского двигателя ПД-8.

«Информация не соответствует действительности <…> Мы идем в рамках запланированных сроков. В 2026 году планируется начало поставок самолетов в авиакомпании», — заявили представители «Ростеха».

Уточняется, что осенью этого года двигатель будет сертифицирован. Российский опытный образец «Суперджета» (SJ-100) уже летал с отечественными двигателями ПД-8. Они работают стабильно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Ростех» назвал французский Mirage 2000 «морально устаревшим» истребителем. Эту модель недавно получила Украина. Она значительно уступает российским истребителям Су-35С и МиГ-31 в эффективной дальности работы по воздушным целям. Летно-технические характеристики Mirage-2000 схожи с F-16, российкие современные модели превосходят их.

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